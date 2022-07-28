Події

13:33 28.07.2022

House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

1 хв читати
House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

Програма House of Europe ("Дім Європи"), яку фінансує ЄС, разом з Netflix та Українською кіноакадемією заявили про запуск великої програмку підтримки українських митців кіно, йдеться в офіційному релізі програми у четвер.

Згідно документу, House of Europe разом із Netflix нададуть сто стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів: : сценаристів, продюсерів та багатьох інших. 

Української кіноакадемія надасть 48 грантів на розробку сценаріїв по $15 тис. кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб — сценариста і продюсера. Кандидати, які відповідають вимогам, можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії.

Теги: #netflix #house_of_europe

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:52 11.02.2022
Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

Netflix у 2021 році збільшив частку жінок та афроамериканців у штаті в рамках політики різноманітності

13:42 25.06.2021
House of Europe відкрила мобільний павільйон у Миколаєві

House of Europe відкрила мобільний павільйон у Миколаєві

13:10 10.04.2021
Бенедикт Камбербетч зіграє у шпигунському мінісеріалі "39 сходинок"

Бенедикт Камбербетч зіграє у шпигунському мінісеріалі "39 сходинок"

08:30 07.04.2021
Netflix анонсував серіал, спродюсований принцом Гаррі і Меган Маркл

Netflix анонсував серіал, спродюсований принцом Гаррі і Меган Маркл

16:20 02.02.2021
Netflix і кіностудія MGM хочуть зняти фільми про стрибок акцій GameStop і AMC

Netflix і кіностудія MGM хочуть зняти фільми про стрибок акцій GameStop і AMC

09:37 16.01.2021
На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами

На Netflix вийшов перший повнометражний фільм з українським дубляжем і субтитрами

17:05 31.07.2020
Netflix знімає свій перший фільм в Україні - Ткаченко

Netflix знімає свій перший фільм в Україні - Ткаченко

08:35 22.04.2020
Кількість передплатників Netflix зросла рекордними темпами в I кварталі через самоізоляцію

Кількість передплатників Netflix зросла рекордними темпами в I кварталі через самоізоляцію

10:18 17.12.2019
Netflix оприлюднив нові дані про передплатників та виручку за межами США

Netflix оприлюднив нові дані про передплатників та виручку за межами США

10:11 04.07.2019
Netflix створить виробничий центр у Великій Британії

Netflix створить виробничий центр у Великій Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

ОСТАННЄ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури

Зеленський представив генерального прокурора Андрія Костіна колективу прокуратури

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА