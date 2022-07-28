В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти, Міністерством закордонних справ та агентством Havas Engage ініціюють інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності.

"Авангардна історія України" - це демонстрація постійного розвитку нашої нації, адже в будь-які часи українці рухалися вперед, розширюючи соціальні, культурні й наукові горизонти Європи та всього світу, - впроваджували інновації, відстоювали демократію і право на самовизначення, перебуваючи в авангарді мистецького контексту", - йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що для художнього втілення проєкту обрано авангардизм як художній стиль.

"Адже саме український художник і скульптор Олександр Архипенко є одним із засновників кубізму у скульптурі, а художник Казимир Малевич, який народився в Україні, заснував всесвітньо відомий стиль мистецтва - супрематизм. "Авангардна історія України" - це захоплююча розповідь мовою художнього образу та фактів, що відображають неймовірну багатогранність України: споконвіку до сьогодні", - йдеться у повідомленні.

У рамках проєкту створено інстаграм-сторінку avantgardestory.ua, на якій можна ознайомитись із цікавими фактами історії України.

Окрім інстаграм-сторінки, про авангардну історію України розповідатимуть інтерактивні інсталяції, встановлені на найбільших площах європейських міст.

У відомстві повідомляють, що проєкт триватиме два місяці.

Замовник проєкту - Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ України та Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. Автор ідеї проєкту - Havas Engage. Логістичний партнер проєкту - "Нова пошта Глобал".