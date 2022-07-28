Події

12:56 28.07.2022

Зеленський представив генерального прокурора Андрія Костіна колективу прокуратури

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський представив колективу відомства призначеного ним генерального прокурора Андрія Костіна.

"Символічно, що саме сьогодні, в День української державності, маю честь представити нового генерального прокурора Андрія Костіна, людину порядну, інтелігентну, уважну до деталей. Професійний юрист і, певен, буде професійним генеральним прокурором", - сказав президент.

"Вірю, що він може проявити себе у всіх якостях генпрокурора, щоб робота була організована системно та був результат. Тому що оцінюють нас саме за результатами", - додав він.

Зеленський наголосив, що "головне завдання прокуратури – притягнення (до відповідальності – ІФ-У) всіх російських злочинців, воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю. Очікуємо від вас, від професійної спільноти цього головного результату".

Теги: #генпрокурор #костін #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 28.07.2022
Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ

Президент України призначив Андрія Костіна генпрокурором – указ

09:29 28.07.2022
Зеленський: Несамостійна та невільна Україна – це не Україна

Зеленський: Несамостійна та невільна Україна – це не Україна

08:21 28.07.2022
Зеленський привітав українців із Днем української державності

Зеленський привітав українців із Днем української державності

15:30 27.07.2022
Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

15:10 27.07.2022
Посол ЄС сподівається на швидке призначення керівника САП

Посол ЄС сподівається на швидке призначення керівника САП

13:40 27.07.2022
Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

11:05 27.07.2022
Правоохоронний комітет підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора

Правоохоронний комітет підтримав кандидатуру Костіна на посаду генпрокурора

10:37 27.07.2022
Правоохоронний комітет проведе позачергове засідання щодо призначення генпрокурора

Правоохоронний комітет проведе позачергове засідання щодо призначення генпрокурора

08:54 27.07.2022
Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

06:50 27.07.2022
Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

Зеленський вдячний Великій Британії за розширення санкційного списку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

ОСТАННЄ

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА