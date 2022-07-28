Зеленський представив генерального прокурора Андрія Костіна колективу прокуратури

Президент України Володимир Зеленський представив колективу відомства призначеного ним генерального прокурора Андрія Костіна.

"Символічно, що саме сьогодні, в День української державності, маю честь представити нового генерального прокурора Андрія Костіна, людину порядну, інтелігентну, уважну до деталей. Професійний юрист і, певен, буде професійним генеральним прокурором", - сказав президент.

"Вірю, що він може проявити себе у всіх якостях генпрокурора, щоб робота була організована системно та був результат. Тому що оцінюють нас саме за результатами", - додав він.

Зеленський наголосив, що "головне завдання прокуратури – притягнення (до відповідальності – ІФ-У) всіх російських злочинців, воєнних злочинців, які прийшли на нашу землю. Очікуємо від вас, від професійної спільноти цього головного результату".