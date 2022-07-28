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09:46 28.07.2022

РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

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РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили 160 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок четверга, 28 липня, становлять 40 230 осіб, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що за минулу добу РФ також втратила 4 танки та 11 артилерійських систем, 8 бронемашин, 3 безпілотних літальних апарати та 7 автомобілів.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.07 орієнтовно становлять: особового складу – майже 40 230 (+160) осіб ліквідовано, танків – 1 742 (+4) од., бойових броньованих машин – 3 979 (+8) од., артилерійських систем - 894 (+11) од., РСЗВ - 258 (+0) од., засобів ППО - 117 (+0) од., літаків - 222 (+0) од., вертольотів - 190 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 729 (+3), крилатих ракет - 174 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од., спеціальної техніки - 75 (+0)", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що найбільших втрат противник зазнав на криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Теги: #війна #генштаб_зсу

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