Події

09:00 28.07.2022

У результаті ранкових ракетних обстрілів Миколаєва зруйновано навчальні заклади, житлові будинки та пошкоджено склад водної станції, поранено охоронця однієї зі шкіл

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У результаті ранкових ракетних обстрілів Миколаєва зруйновано навчальні заклади, житлові будинки та пошкоджено склад водної станції, поранено охоронця однієї зі шкіл

Унаслідок ранкових ракетних обстрілів Миколаєва зруйновано інфраструктуру міста, поранено охоронця однієї зі шкіл, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Навчальні заклади та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів. російські терористи не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва. Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обрушилася частина будівлі. Поранення отримав охоронець закладу. У прилеглих приватних будинках побили вікна та покрівлю", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Також ракета влучила в територію водної станції Миколаївського кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення.

А на території одного з приватних підприємств від влучення боєприпасів спалахнули залишки дробу. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

Крім того, наразі відомо про пошкодження двох багатоповерхових житлових будівель.

 

 

 

Теги: #обстріл #наслідки #миколаївська_область

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