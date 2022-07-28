ЄК приєднала українські логістичні шляхи до Транс’європейської транспортної мережі

Європейська комісія приєднала українські логістичні маршрути до чотирьох шляхів Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України на своїй сторінці у фейсбуці у середу.

За повідомленням пресслужби, Північно-Балтійський коридор продовжено через Львів та Київ до Маріуполя, Балто-Чорноморсько - Егейський коридор продовжено через Львів, Чернівці (Румунію та Молдову) до Одеси.

Водночас коридори Балтійське море - Адріатичне море та Рейн - Дунай проходитимуть через Львів.

"Це рішення є стратегічним кроком у процесі інтеграції України до ЄС і сприятиме реалізації ініціативи "Шляхи солідарності" щодо експорту української аграрної продукції та доставки гуманітарної допомоги в Україну", - зазначили у відомстві.

За оцінками Мінінфраструктури, приєднання українських логістичних маршрутів до мережі TEN-T створює сприятливі умови для розвитку логістики. Зокрема, усуне перешкоди під час проведення логістичних операцій і залучить європейські інвестиції для модернізації транспортної інфраструктури.

У відомстві також зазначили, що Єврокомісія виключила з мережі TEN-T російські та білоруські маршрути, а також знизила у статусі маршрути на території ЄС на стиках із цими країнами-агресорами.