Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом не визнавати псевдореферендуми на окупованих територіях України

Група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком пропонує прийняти звернення парламенту до Організації об'єднаних націй (ООН), Європейської комісії, Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та їх парламентських асамблей, урядам і парламентам держав світу з приводу невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідний проєкт ухвали №7598 зареєстровано 27 липня.

Українські парламентарі мають намір закликати міжнародну спільноту об'єднати зусилля та застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти Російську Федерацію та її найвище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, які не матимуть жодних правових наслідків.

У разі ж проведення будь-яких форм "народного волевиявлення" у Раді закликатимуть світ не визнавати їхньої легітимності.

Крім того, у проєкті звернення міститься заклик посилити міжнародний політичний та економічний тиск на Росію як державу-спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України.

У Раді також закликають ООН, Єврокомісію, Європарламент, Раду Європи, ОБСЄ, їх парламентські асамблеї, уряди та парламенти держав світу сприяти кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні незаконних референдумів, заходів політичного характеру на окупованих Росією територіях України, публічно закликали до їх проведення, здійснювали інформаційну та іншу діяльність у співпраці з державою-агресором та/або її окупаційними адміністраціями.

Водночас Верховна Рада має намір виступити із закликом до мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участі у провокативних та незаконних псевдореферендумах.