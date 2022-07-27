У київському метро відновлюють роботу вестибюлі станцій "Академмістечко" та "Дарниця"

У київському метрополітені у четвер відновлять роботу вестибюлі станцій метро "Академмістечко" та "Дарниця", повідомив перший заступник голови Київської міської військової адміністрації Микола Поворозник.

"Завтра, 28 липня, відновлять роботу вестибюлі двох станцій КП "Київський метрополітен", а саме вестибюль №2 станції "Академмістечко"; вестибюль №1 станції "Дарниця", - написав він у фейсбуці у середу.

За словами Поворозника, станції перейдуть на повноцінний графік роботи.

"Також у повному обсязі функціонують станції Видубичі, Лісова та Почайна", - підсумував він.