Рада встановила щомісячні виплати Героям України та кавалерам орденів

Верховна Рада встановила щомісячні виплати у розмірі від 6,5 тис. грн до 19, 5 тис. грн Героям України, повним лицарям та кавалерам орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність" і їхнім родинам.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7141 у цілому підтримали 309 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Документ встановлює особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", щомісячну грошову виплату в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, визначену на 1 січня календарного року.

Водночас щомісяця лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) виплачуватимуть дві мінімальні заробітні плати (13 тис. грн), а кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) – одну мінімальну зарплату (6 500 грн).

Відповідно до законопроєкту, членам сімей померлих чи нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України, лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) виплачуватимуть від трьох до однієї (в розрахунку на місяць на сім'ю) мінімальної зарплати.

Мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2022 року в Україні становить 6500 грн.