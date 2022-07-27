Главі РПЦ заборонили в'їзд до Литви до 2027 року

Литва заборонила в'їзд до країни предстоятелю Російської православної церкви (РПЦ) патріарху Кирилу, повідомили агентству BNS у середу в МВС Литви.

Рішення було ухвалено з урахуванням пропозиції МЗС країни, уточнює агентство.

У повідомленні йдеться, що патріарха Кирила було внесено до списку небажаних осіб 23 червня, але досі публічно про це не повідомлялося. Предстоятель був включений до цього списку через підтримку військового вторгнення Росії до України.

У МВС Литви вважають, що предстоятель РПЦ "є одним із найактивніших прихильників" російських дій в Україні.

Патріарх не зможе відвідати Литву до 23 червня 2027 року, додали у міністерстві.

16 червня проти патріарха Кирила впровадила санкції британська влада.

8 липня повідомлялося, що патріарх Кирило підпав під санкції Канади.