Рада підтримала призначення Костіна генпрокурором

Верховна Рада дала згоду на призначення Андрія Костіна генеральним прокурором України, повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №7593 підтримали 299 народних депутатів на пленарному засіданні в середу.

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк також написав у телеграм-каналі: "Рада підтримала призначення Андрія Костіна генпрокурором України. Під кінець обговорення прийшов у залу Ради і президент України".

Згодом Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Костіна, повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов. Як написав він у телеграм-каналі, це пов'язано з поданням Костіним особистої заяви про складання повноважень.

Костін – народний депутат України, член партії та фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Юрист, закінчив Одеський державний університет ім. І. Мечникова; співзасновник та директор адвокатської компанії "Право".

У 2013-2016 роках був головою Комітету з міжнародних відносин Національної асоціації адвокатів України.

У 2012 році був обраний членом Ради адвокатів Одеської області, а згодом – заступником голови ради.

У 2010-2015 роках депутат Одеської міської ради округу №23 від партії "Фронт змін".

З 2000 року – член Міжнародної асоціації адвокатів (IBA). Обіймав посаду заступника голови підкомітету з наземного транспортування Комітету з морського і транспортного права IBA.