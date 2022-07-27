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07:42 27.07.2022

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

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Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Американський сенатор Марко Рубіо пропонує США запровадити санкції проти закупівель Китаєм нафти та інших енергоносіїв із Росії, повідомляє Bloomberg.

Сенатори від Республіканської партії Рубіо, Рік Скотт і Кевін Крамер представили у вівторок законопроєкт, який вводить штрафи для будь-якої організації, яка страхує або реєструє танкери, що перевозять нафту або скраплений природний газ до Китаю з Росії.

Як заявив Рубіо, купуючи російські енергоносії, Китай підтримує збройну агресію Росії в Україні.

"Будь-яка організація, включно з китайськими державними компаніями, що допомагає їм у цих зусиллях, має зіткнутися із серйозними наслідками", - цитує агентство заяву сенатора.

Bloomberg зазначає, що імпорт російської нафти до Китаю цього року різко зріс. Припинення постачання російської нафти до КНР може призвести до того, що Пекін жорсткіше конкуруватиме з іншими великими покупцями, такими як Індія, за нафту з Близького Сходу та Африки, що потенційно призведе до підвищення цін.

 

 

Теги: #сша #китай #нафта #санкції

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