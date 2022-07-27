Події

07:08 27.07.2022

Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

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Українські військові звільнили Андріївку від окупантів

Українські захисники звільнили Андріївку від російських окупантів, вразивши опорні пункти ворога, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на середу.

Зазначається, що протягом дня ворог намагався відновити втрачене становище за допомогою проведення контратаки в напрямку Брускінського – Білогірка, але зазнав невдачі.

У Миколаївській області окупанти проводили повітряну розвідку та втратили "Елерон-3", "а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу "Лансет", яким намагався атакувати станцію радіолокації, летючий агресор був знищений стрілецькою зброєю".

Ворожа авіація завдала 4 удари по українських позиціях: вранці у вівторок – двічі парою ударних Ка-52, серед українських військових втрат немає.

"Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Наших втрат не допущено", - йдеться у повідомленні.

Українська ППО знищила дві ворожі ракети під час ракетної атаки парою Су-34 ракетами типу Х-31 у напрямку Баштанки.

До вечора окупанти обстріляли важкою артилерією 152-го калібру Велику Костромку, втрат немає.

Протягом доби українські військові виконали 300 вогневих завдань, "підтверджені втрати ворога становлять: 8️9️ рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця "Мста-С" і "Мста-Б", мінометний комплекс "Сані", 2️ одиниці броньованої та 6️ – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів".

У Чорному морі продовжує маневрувати вороже корабельне угруповання в кількості 11 одиниць, 2 ракетні і великий десантний корабель знаходяться в готовності до застосування за призначенням.

Залишається загроза ракетних ударів та висадки ворожого десанту.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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