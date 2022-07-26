Зеленський отримав премію Вінстона Черчилля за лідерство

Президент України Володимир Зеленський отримав від Міжнародної спільноти Вінстона Черчилля премію за лідерство, повідомляє пресслужба глави держави.

"Демократія у Європі зараз перебуває під загрозою тиранії, і цю загрозу зупиняє лідерство та героїзм. Як і Вінстон Черчилль, Президент Зеленський показує, що тиранія не повинна досягти успіху, що люди повинні мати право самостійно обирати свій шлях і своє життя", – сказав голова Міжнародної спільноти Лоуренс Геллер під час вручення нагороди.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у свою чергу, зазначив, що після початку повномасштабної війни Росії проти України Зеленський довів своє лідерство.

"Коли росіяни почали наступати на Київ, ви знали, що будете їхньою ціллю. Ви могли залишити Київ, оскільки виживання Української держави тоді залежало від виживання її Президента. Але ви обрали залишитися в Києві, з українським народом, так само як Черчилль залишився в Лондоні в 1940 році. І ви сказали тоді: "Мені потрібна зброя"", - нагадав глава уряду Великої Британії.

За його словами, Зеленський, як свого часу Вінстон Черчилль, долає надскладні випробування та надихає своїм лідерством.

"Український народ – це лев, а ви маєте бути його голосом. Голосом проти тиранії, добра проти зла, світла проти темряви. І ви цей голос лева прекрасно показали, і дуже важливо, що саме ви на посаді Президента в цей кризовий для України та світу час. Натхненні вашим лідерством, ми знаємо, що Україна не лише може перемогти – вона переможе! І коли цей день настане, Україна постане як сильна незалежна держава", - наголосив Джонсон.

Зеленський зазначив, що ця премія уособлює не лише його зусилля, а й героїзм десятків тисяч українців та українок, які відзначилися у боях із російським агресором.

"Ця нагорода була б неможлива, якби весь український народ не піднявся б для захисту свободи від нападу тиранії", – наголосив президент.

Він також переконаний, що українці та європейська історія завжди пам'ятатимуть тих, хто не вагаючись прийшов на допомогу українському народу та ідеї свободи загалом.

"І, можливо, вперше в історії людства ми здатні зараз показати всім у світі й надовго, що демократії, об’єднавшись, можуть зупинити будь-яку тиранію, навіть якщо спочатку здається, що в неї необмежені ресурси для агресії. Але це може стати реальністю, тільки якщо Росія програє на полі бою в Україні", – сказав Зеленський.

У зв'язку з цим він закликав продовжувати постачання сучасної та ефективної зброї Україні в достатньому обсязі, посилювати санкції проти Росії, залучати більше народів до коаліції для захисту свободи, особливо тих, проти яких Росія у ХХІ столітті вирішила застосувати штучний голод.

"Демократії світу здатні зупинити будь-яку тиранію. Ми здатні зупинити будь-яке зло, яке загрожує нашій свободі. Тільки спільного лідерства всього вільного світу може вистачити для цього. І має вистачити й терпіння. Терпіння на шляху до перемоги. Ніхто не знає сьогодні, скільки часу й зусиль знадобиться, щоб дійти до неї. Однак перемога варта того, щоб дійти. І стане нашою спільною з вами історією. Такою ж видатною, що нас із вами цитуватимуть згодом так само, як ми зараз цитуємо сера Черчилля", - наголосив Зеленський.

Нагорода, якою був відзначений президент, передана послу України у Великій Британії Вадиму Пристайку для відправлення в Україну.