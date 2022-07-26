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14:59 26.07.2022

РФ завдала ударів по району Затоки з 13 літаків - ПС ЗСУ

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РФ завдала ударів по району Затоки з 13 літаків - ПС ЗСУ

РФ завдала ударів по Одеській області в районі Затоки у вівторок уранці з 13 літаків, повідомив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат.

"За нашою інформацією, те, що сталося сьогодні рано-вранці, спочатку було завдано ударів літаками Су-35 або Су-30 з акваторії Чорного моря. Базування літаків - аеродром Ахтубінськ. Близько пів на п'яту було трьома цими літаками завдано ударів ракетами Х-59, вилетіло 5 ракет переважно по Одеській області, район Затоки та інші місця", - сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у вівторок.

За його словами, через півгодини відразу ж 10 далеких бомбардувальників Ту-22М3 завдали ще 8 ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря.

"Вже в районі 5:00, через півгодини, відразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування - на півночі від України, аеродром Шайківка, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти також завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, район Затоки, де розміщується всім відомий міст", - розповів Ігнат.

Теги: #ракети #затока #удари

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