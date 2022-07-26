Події

14:50 26.07.2022

Під завалами будинку культури у Чугуєві знайдено тіло загиблої жінки

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Рятувальники виявили під завалами зруйнованого російськими окупантами будинку культури в Чугуєві Харківської області тіло загиблої, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки. Рятувально-пошукові роботи тривають", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах Чугуївської об'єднаної територіальної громади, зокрема й будинку культури, підвал якого використовували як укриття. За наявними даними, на момент обстрілу в приміщенні було семеро людей. Удень 25 липня з-під завалів було врятовано чотирьох людей, інформації про загиблих не було.

Теги: #чугуїв

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