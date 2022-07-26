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14:21 26.07.2022

Лавринович та Грищенко перебувають за межами України, їх оголошено у розшук – ДБР

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Лавринович та Грищенко перебувають за межами України, їх оголошено у розшук – ДБР

Підозрювані в межах розслідування справи щодо "харківських угод" ексміністр юстиції Олександр Лавринович та колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко залишили Україну, їх оголошено у розшук, повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Справді, слідству стало відомо, що ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року і вилетів до Парижу. А ексміністр юстиції залишив Україну в травні", - розповіла у вівторок в ефірі українського телемарафону радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.

"Але обох фігурантів кримінального провадження про державну зраду оголошено в державний і міжнародний розшук. Наступним етапом буде отримання дозволу суду на їх затримання", - зазначила Сап'ян.

Потім, як зазначила радниця з комунікацій, буде подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Паралельно слідчі ДБР клопотатимуть про екстрадицію та оголошення цих осіб у розшук за "червоною лінією" Інтерполу", - зазначила вона.

Як повідомлялося, правоохоронці заочно повідомили колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру у державній зраді.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - повідомляла пресслужба Офісу генерального прокурора.

Теги: #грищенко #лавринович #розшук #дбр

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