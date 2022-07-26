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10:05 26.07.2022

РФ втратила в Україні за добу близько 170 військових, сім танків та гелікоптер - Генштаб ЗСУ

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РФ втратила в Україні за добу близько 170 військових, сім танків та гелікоптер - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 170 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 26 липня, становлять близько 39 тис. 870 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні сім танків і дев'ять бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 1737 та 3959 відповідно.

Також за добу понеділка в Україні було збито один гелікоптер і три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, з початку повномасштабного вторгнення - 189 та 722 відповідно.

Знищено чотири артилерійські системи окупантів, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, три одиниці автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливо-мастильними матеріалами) та дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 880 артсистем, 258 РСЗВ, 117 засобів ППО, 222 літаки, 174 крилаті ракети, 2835 автомобілів та автоцистерн, 75 одиниць спецтехніки та 15 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - наголошується у зведенні.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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