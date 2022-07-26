Події

08:45 26.07.2022

У результаті ранкового ракетного удару в Миколаєві вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство

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У результаті ранкового ракетного удару в Миколаєві вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство

Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва у вівторок вранці, 26 липня, вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Була спроба вразити портову інфраструктуру міста, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 26 липня, по Миколаєву було завдано масованого ракетного удару. За попередньою інформацією в результаті влучення боєприпасів та їх уламків вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.

Глава ОВА наголосив, що також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Крім того, була спроба вразити портову інфраструктуру міста.

У Миколаївському районі 25 липня, о 22:00, були обстріли с. Новомиколаївка Первомайської громади, переважно на відкритих територіях. Постраждалих немає.

Вранці, 26 липня, о 05:00 обстріляно об'єкт інфраструктури у Вільшанській громаді. Постраждалих немає.

У Баштанському районі 25 липня, орієнтовно о 18:00, були обстріли с. Широке Широківської громади. Влучення були поза населеним пунктом, постраждалих немає. Також орієнтовно о 23:00 були обстріли с. Широке та с. Червона Долина, потрапляючи за сел. Вранці, 26 липня, о 4.30 були обстріли с. Червона Долина. Влучення за межами сіл. Постраждалих немає.

Під постійними обстрілами залишаються села, розташовані на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Вчора, 25 липня, орієнтовно о 21:50 під обстріл потрапило село Маліївка. Зруйновано один житловий будинок. Інформація про постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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