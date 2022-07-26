Рятувальники продовжують шукати людей під завалами зруйнованого ворожими обстрілами будинку культури у Чугуєві

У будинку культури у Чугуєві Харківської області, зруйнованому в результаті ракетного обстрілу, здійсненого російськими окупаційними військами вночі 25 липня, тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

"Упродовж усього дня проводилися аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури в Чугуєві. За попередніми даними, під завалами можуть перебувати люди. Поки роботи продовжуються", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 3 з яких на ліквідацію пожеж (всі вони викликані ворожими обстрілами).

Зокрема, близько 13:00 на території Циркунівської громади ворожий снаряд влучив до двоповерхового приватного будинку, почалася пожежа. Її площа становила близько 150 кв. м. Горіли дах та перекриття. Рятувальники загасили вогонь о 14:20.

26 квітня, близько 4:30, Слобідський район Харкова зазнав ракетних обстрілів. Уламок однієї з ракет влучив у дах автосалону. В результаті спалахнув гідроізоляційний матеріал покрівлі. Рятувальники оперативно загасили пожежу, яка встигла поширитися лише на 2 кв. м.

Близько 4:50 у Чугуєві ворожий боєприпас пошкодив газову трубу на введенні в приватний будинок. Утворився вогняний смолоскип, який швидко загасили рятувальники з Луганської області, які стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі області.

Піротехніки ДСНС ліквідували 28 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.