За добу на Херсонщині ЗС України завдано сім авіаударів по противнику

Протягом понеділка, 25 липня, українські військові завдали 7 авіаударів по супротивнику, знищили 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки, а також командно-наглядовий пункт російських окупантів на Херсонщині, повідомили в Оперативному командуванні.

"Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки на кримському напрямку. Вкотре ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії у напрямку з Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися", – йдеться у зведенні.

Зазначається, що протягом дня противником завдано трьох ударів: опівдні з літаків у напрямку тимчасово окупованої території випущено дві ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат. За годину поблизу Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Без втрат. Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 була атакована Андріївка. Втрат не допущено.

Зі свого боку, українські військові авіацією завдали 7 ударів по місцях дислокації та розгортанню підрозділів: 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-наглядового пункту у Бериславському та Херсонському районах області.

"Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищені від 48 рашистів, 4 танків Т-72, 152мм гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їхнього складу боєприпасів поблизу П'ятихатки", – заявили в ОК, додавши, що остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Також наголошується, що корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі змін складу та завдань не має. 2 ракетоносії і 1 ВДК чергують, інші корабельно-катерні склади ховаються в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

"Тому загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними у ворожих планах", – констатували у ОК "Південь".