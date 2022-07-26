Події

07:17 26.07.2022

За добу на Херсонщині ЗС України завдано сім авіаударів по противнику

2 хв читати
За добу на Херсонщині ЗС України завдано сім авіаударів по противнику

Протягом понеділка, 25 липня, українські військові завдали 7 авіаударів по супротивнику, знищили 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки, а також командно-наглядовий пункт російських окупантів на Херсонщині, повідомили в Оперативному командуванні.

"Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки на кримському напрямку. Вкотре ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії у напрямку з Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися", – йдеться у зведенні.

Зазначається, що протягом дня противником завдано трьох ударів: опівдні з літаків у напрямку тимчасово окупованої території випущено дві ракети Х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат. За годину поблизу Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Без втрат. Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 була атакована Андріївка. Втрат не допущено.

Зі свого боку, українські військові авіацією завдали 7 ударів по місцях дислокації та розгортанню підрозділів: 6 опорних пунктів, скупчення озброєння та військової техніки та командно-наглядового пункту у Бериславському та Херсонському районах області.

"Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищені від 48 рашистів, 4 танків Т-72, 152мм гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ї окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їхнього складу боєприпасів поблизу П'ятихатки", – заявили в ОК, додавши, що остаточні втрати ворога – дорозвідуються.

Також наголошується, що корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі змін складу та завдань не має. 2 ракетоносії і 1 ВДК чергують, інші корабельно-катерні склади ховаються в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

"Тому загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними у ворожих планах", – констатували у ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 25.07.2022
ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

ППО Січеславської бригади збила Су-25 російських окупантів

09:57 25.07.2022
Втрати російського агресора в Україні сягнули 39700 осіб особового складу - Генштаб

Втрати російського агресора в Україні сягнули 39700 осіб особового складу - Генштаб

07:19 25.07.2022
За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

09:02 24.07.2022
РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

07:43 24.07.2022
За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

07:37 24.07.2022
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

11:10 23.07.2022
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

07:20 23.07.2022
За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

20:59 22.07.2022
Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

08:57 22.07.2022
Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В.о. голови ФДМ Батова написала заяву на звільнення

Окупанти обстріляли Харків

Росіяни обстріляли ракетами Одеську область

Україна відсвяткує День Незалежності попри війну - Зеленський

Газпром без попередження підвищив тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород"

ОСТАННЄ

США готові допомагати Вірменії та Азербайджану врегулювати суперечки

Окупанти збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харківщини

Фонд "Повернись живим" анонсував реалізацію великого благодійного проєкту

Противник продовжує спроби наступу у напрямку Покровського

В.о. голови ФДМ Батова написала заяву на звільнення

Посуха у Франції змушує владу обмежувати використання води

За добу окупанти обстріляли п'ять громад на Сумщині

Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

Ердоган закликав усі сторони до виконання угоди щодо вивезення українського зерна

26 липня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА