Держспецзв'язку закупила 98 коптерів для ЗСУ

Державна служба спецзв'язку та захисту інформації закупила майже 98 коптерів на суму 260,5 млн грн у межах проєкту UNITED24, повідомило відомство у телеграм-каналі у понеділок.

"Закупили 78 коптерів зі штучним інтелектом Matrice та 20 дронів-розвідників Fly Eye, які вважаються одними з найкращих у світі", - зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

Відповідно до повідомлення, дрони дадуть змогу без ризику стежити за обстановкою на лінії розмежування, виявляти склади з боєприпасами, техніку та живу силу окупантів, а також будь-які переміщення ворога.

Як повідомлялося, на початку липня Мінцифри, Генштаб та платформа UNITED24 заявили про кампанію зі збору кошти "Армія дронів" для Збройних сил України (ЗСУ) в межах проєкту UNITED24.

"У межах комплексної програми "Армія дронів" ви донатите і дронатите на потреби ЗСУ. Наша команда їх перевіряє, ремонтує й оперативно замінює пошкоджені дрони. Військові системно проходять навчання з керування безпілотниками, щоб потім виконувати завдання на лінії фронту", - пояснював міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Станом на 19 липня було зібрано 510 млн грн.