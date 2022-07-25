Події

21:25 25.07.2022

У ЄС ще не дійшли спільної думки про те, як скоротити попит на газ на 15%

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У ЄС ще не дійшли спільної думки про те, як скоротити попит на газ на 15%

У Євросоюзі поки що не змогли досягти згоди стосовно пропозиції Єврокомісії скоротити попит на газ на 15% у найближчі місяці, але робота в цьому напряму ведеться, повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерела.

"Це питання, як і раніше, в роботі", - сказав високопоставлений європейський дипломат агентству AP.

За його словами, постпреди країн ЄС обговорюють це питання. Також вони розглядають ідею обмеження повноважень Єврокомісії, яка у разі втілення в життя плану в його нинішньому вигляді отримає можливість вводити обмеження на газ, без згоди країн-членів.

20 липня Єврокомісія запропонувала європейський план скорочення попиту на газ.

"Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни", - йшлося в комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

Пропозиція Європейської комісії має розглянути та затвердити Раду ЄС.

Теги: #газ #єс #економія

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