Події

21:05 25.07.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5237 цивільних, ще 7035 поранено

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5237 цивільних, ще 7035 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 25 липня склали 11862 цивільні (тижнем раніше – 11862), зокрема 5237 загиблих (5110), повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 2019 чоловіки, 1379 жінок, 164 хлопчики та 143 дівчинки, тоді як стать 41 дитини та 1491 дорослого поки не вдалося встановити.

Серед 7035 поранених – 215 хлопчиків та 150 дівчаток, а також 195 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 18 липня загинуло двоє дітей та ще 13 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – мінімум 3120 загиблих, тоді як у квітні їхня кількість знизилася до 670, у травні – до 456 та у червні – до 367.

З 1 до 24 липня, як зазначає ООН, загинуло 285 осіб, тоді як за перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого – 339.

Згідно зі зведенням, у липні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 276 осіб і ще 865 було поранено, тоді як від мін та інших вибухонебезпечних предметів війни – відповідно 9 та 15 (2% від загальних втрат).

У зведенні також традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 18 липня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

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