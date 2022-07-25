У окупантів частковий успіх у районі Вуглегірської ТЕС, але в районі Спірного та Покровського їх відкинуто – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти здійснили спробу просунутися біля сіл Спірного та Івано-Дар'ївки Бахмутського району Донецької області в понеділок, але отримали жорстку відсіч і відійшли, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у п'ятницю.

Крім того, безуспішними були штурмові дії противника у понеділок на напрямках Клинове - Покровське та Володимирівка - Покровське Бахмутського району: він зазнав втрат і відійшов.

Одночасно у районі Вуглегірської ТЕС, розташованої на північ від м. Світлодарська, окремі підрозділи ворога мають частковий успіх, зазначається у звіті.

При цьому окупанти в п'ятницю завдали по території Вуглегірської ТЕС авіаударів. Також на бахмутському напрямку обстріляно околиці Соледара, Покровського та Нью-Йорка, на краматорському – Григорівки та Серебрянки, на Слов'янському авіаудару нанесено поблизу Явірського, на харківському – біля Прудянки та Петрівки, а на запорізькому напрямку – в районі сіл Шевченко Веселе та Полтавка.

Окупанти ведуть обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському напрямках, а з території РФ обстріляли с. Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області. З метою демонстрації присутності та сковування дій українських військ противник продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи своїх збройних сил.

На Харківщині внаслідок ведення бойових дій у напрямку Цупівка-Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

За даними Генштабу, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами", - йдеться у зведенні.