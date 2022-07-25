Події

18:36 25.07.2022

Підозри Грищенку та Лавриновичу – демонтаж проросійської інфраструктури – Подоляк

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Підозри Грищенку та Лавриновичу – демонтаж проросійської інфраструктури – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розцінив кримінальні підозри ексміністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича як демонтаж проросійської політичної та економічної інфраструктури.

"Закриття проросійських телеканалів, арешти вісників "русского мира", зачистка спецслужб від зрадників у погонах та врешті-решт кримінальні підозри ексміністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича – Лавриновичу та Грищенку - це чітка відповідь системи й робота над помилками минулого", – написав він у телеграмі у понеділок.

"Більше ніхто не зможе зраджувати країну, лобіюючи інтереси Росії на державних посадах в Україні. Безумовно, питання складу злочину, обґрунтованість підозри й допустимість доказів встановить суд у відкритому, прозорому та демократичному процесі. Але вже сьогодні можна констатувати: в Україні залишається в минулому ера проросійського лобі, а з нею – і цілий пласт медіаескорту, що годувався, просуваючи російський вплив", - написав також він.

Теги: #держзрада #підозри #подоляк

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