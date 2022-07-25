Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України планує розпочати рух суден із портів країни цього тижня у рамках підписаної 22 липня у Стамбулі Ініциативи щодо експорту зерна та пов'язаних харчових продуктів морським шляхом, заявив глава відомства Олександр Кубраков під час пресконференції у понеділок.

"У Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу", - повідомив Кубраков на пресконференції в Києві у понеділок.

Він зазначив, що діяльність координаційного центру полягає у нагляді та координації функціонування гуманітарного коридору, але не поширюється на територіальні води України. "У територіальних водах України виключно українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси", - наголосив міністр.

Він знову зазначив, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько $1 млрд.

За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн, тоді як міністр агрополітики Микола Сольський припустив, що він може бути й вищим.

Кубраков наголосив, що гарантування безпечного судноплавства у Чорному морі відбулося завдяки звільненню українськими військами острова Зміїний.

При цьому, за словами міністра, процес розмінування здійснюватиметься виключно у коридорі проходу суднових караванів, і всі каравани супроводжуватимуться рятувальними суднами Мінінфраструктури.