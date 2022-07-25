Події

14:21 25.07.2022

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

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Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Правоохоронці повідомили колишньому міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та ексміністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в державній зраді.

"За даними слідства, у квітні 2010 року підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави заінтересованими органами та проведення обов'язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначено, що внаслідок дій ексміністрів та інших фігурантів справи у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжувався термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

"Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя замість виведення з України", - наголошують у прокуратурі.

Ексміністрам інкримінується ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє пресслужба ДБР, згідно з наявною у розпорядженні слідства інформацією, фігуранти справи переховуються за кордоном, тому підозри оголошено заочно.

У повідомленні не вказано прізвищ колишніх міністрів. МЗС України з березня 2010 року до грудня 2012 року очолював Костянтин Грищенко, Мін'юст із березня 2010 року до липня 2013 року - Олександр Лавринович.

Теги: #грищенко #лавринович #прокуратура #держзрада

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