Найближчої доби в Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 26 липня, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях удень та на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; удень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 26 липня найвища температура вдень (35,5°) була у 1936 році, найнижча вночі (8,9°) у 1890 році.

У середу, 27 липня, у західній частині грозові дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на крайньому півдні до 21°; удень 26-31°, на півдні країни до 33°.

У Києві у середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°; удень 27-29°.