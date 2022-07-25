Події

13:14 25.07.2022

В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

1 хв читати
В Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі

Найближчої доби в Україні очікується спекотна погода, місцями короткочасні дощі та грози.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 26 липня, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях удень та на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; удень 23-28°, у південній частині та західних областях 27-32°, на Закарпатті до 35°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 26 липня найвища температура вдень (35,5°) була у 1936 році, найнижча вночі (8,9°) у 1890 році.

У середу, 27 липня, у західній частині грозові дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на крайньому півдні до 21°; удень 26-31°, на півдні країни до 33°.

У Києві у середу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°; удень 27-29°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 25.07.2022
Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

Треба готуватися до важких економічних сценаріїв – заступник голови НБУ та президент KSE

12:29 23.07.2022
Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

Дощі та грози очікуються в Україні найближчими днями

17:17 21.07.2022
Протягом найближчих десяти днів очікуємо призначення нового генпрокурора - Арахамія

Протягом найближчих десяти днів очікуємо призначення нового генпрокурора - Арахамія

14:21 21.07.2022
Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

12:29 20.07.2022
У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

17:06 19.07.2022
Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

12:09 18.07.2022
У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

12:50 17.07.2022
В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

12:38 15.07.2022
Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

Прогноз погоди на вихідні 16–17 липня: спека на Сході, похолодання на Заході та недільні грози

12:19 15.07.2022
У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

У суботу опадів не очікується у північних, західних, Вінницькій і Черкаській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

ОСТАННЄ

У полоні в окупантів, за попередньою оцінкою, наразі перебувають понад 50 мешканців Мелітополя

На Волині збили два БПЛА, уламки одного з них пошкодили приватні будинки, є загиблий та поранені – голова ОВА

Мер Мелітополя про результат роботи партизанів

Мер Мелітополя Федоров про проукраїнські мітинги у місті: Окупанти приходили і вимагали зупинити протести, хотіли знати, хто передає гроші на їх організацію з Америки

Україна готується до старту руху суден із морпортів країни цього тижня - глава Мінінфраструктури

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Ексглаві МЗС Грищенку та колишньому главі Мін'юсту Лавриновичу заочно оголошено про підозру за погодження "Харківських угод"

Російські окупанти з моменту захоплення Запорізької АЕС викрали до 100 співробітників – голова "Енергоатому"

ЗСУ знищили п'ять опорних пунктів ворога та командно-спостережний пункт спецпідрозділу "Росгвардії" - ОК "Південь"

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА