Події

09:22 25.07.2022

За попередніми даними, нічних ударів по Чугуєву було завдано із ЗРК С-300, двоє мирних жителів поранено - поліція

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За попередніми даними, нічних ударів по Чугуєву було завдано із ЗРК С-300, двоє мирних жителів поранено - поліція

Унаслідок ворожого обстрілу Чугуєва Харківської області в ніч на понеділок поранено двох мирних жителів, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Зруйновано районний будинок культури, де в підвалі переховувались від обстрілів цивільні, будинок офіцерів та ліцей, де ніхто не перебував. Також пошкоджено житлові будинки, та є влучання в землю. Деякі ракети були збиті ЗСУ. Відомо про двох поранених", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, за попередньою інформацією, обстріл було здійснено із ЗРК С-300.

На місці працюють правоохоронці.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що під час розбирання завалів врятовано трьох осіб, вони не постраждали.

Теги: #обстріл #чугуїв

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