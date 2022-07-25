У результаті агресії РФ в Україні загинуло 358 дітей, 684 дитини поранено

Станом на 25 липня офіційна кількість загиблих унаслідок російської агресії дітей за добу не змінилася - 358, але зросла кількість поранених - понад 686, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 1044 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 358. Зросла кількість поранених - понад 686", - сказано в повідомленні.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

25 липня в результаті обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області поранено 8-річну дівчинку.

Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного підлітка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.