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08:25 25.07.2022

Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

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Росіяни не полишають намірів розвивати наступ на Донбасі, при цьому зазнають втрат

Російська армія не полишає намірів розвивати наступ на Донбасі, хоча при цьому зазнає втрат, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами. Як от на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, за останню добу ворог випустив три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки, два тривалі мінометні обстріли. Також тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ.

"Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету з численними кратерами – туди майже щохвилини потрапляють снаряди", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що російські війська були змушені із втратами відступити назад у спробах вийти на кордон Луганської області з трьох сторін.

Також голова ОВА повідомив, що населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь із реактивної та ствольної артилерії, використовує безпілотники.

"Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ", - підсумував Гайдай.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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