Події

07:36 25.07.2022

Постраждала 10-річна дівчинка у результаті нічних російських обстрілів із РСЗВ трьох районів Дніпропетровщини

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Постраждала 10-річна дівчинка у результаті нічних російських обстрілів із РСЗВ трьох районів Дніпропетровщини

Постраждала 10-річна дівчинка внаслідок російських обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) трьох районів Дніпропетровської області у ніч проти понеділка, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Російські війська всю ніч атакували область. Вдарили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, ворог кілька разів накрив реактивними системами залпового вогню Нікопольський район. Випустив близько 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади – Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджено 6 приватних будинків та газовідведення. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський – направили дві ракети. Вони влучили в сільгосппідприємство у Любимівській громаді. Там стався спалах двох ангарів. Пожежу приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв із ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без жертв та руйнувань.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #дніпропетровська_область

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