На Закарпатті зняли всі обмеження щодо продажу алкоголю

Рада оборони Закарпатської області вирішила зняти обмеження на продаж алкогольних напоїв із 23 липня, повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

"Під забороною залишається реалізація напоїв працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної оборони та інших військових формувань", - йдеться у повідомленні.

Відповідну інформацію суб'єкти господарювання зобов'язані розмістити у місцях продажу алкоголю.