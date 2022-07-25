РФ залучає до війни проти України цивільних авіаторів
РФ залучає до військової агресії проти України льотчиків та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, повідомила пресслужба Головного управління розвідки при міністерстві оборони.
"Російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України. До російської військової агресії проти України залучено льотчиків та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють у структурі міністерства оборони країни-окупанта", - сказано в повідомленні.
Як повідомляється, екіпажі літаків Ан-124-100 та Іл-76 МД неодноразово здійснювали перевезення особового складу, озброєння та військової техніки РФ для участі у війні проти народу України.
"У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій, скаржаться на неможливість для себе та членів сімей виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за воєнні злочини після неминучої військової поразки росії", - наголосили в військовому відомстві.
Крім того, військова розвідка України оприлюднить список воєнних злочинців – працівників підприємства "Державна авіакомпанія "224 льотний загін" (місце дислокації аеродром Мігалово) та нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.