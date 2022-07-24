Події

21:57 24.07.2022

Порошенко закликав перейменувати на честь загиблого комбрига Гуляєва одну з вулиць в Одесі

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Порошенко закликав перейменувати на честь загиблого комбрига Гуляєва одну з вулиць в Одесі

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав одеситів підтримати ініціативу щодо перейменування на честь загиблого командира 28-ї окремої механізованої бригади полковника Віталія Гуляєва одну з вулиць в Одесі, повідомила пресслужба політсили.

"Звертаюся до одеситів, міського голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше", - цитує пресслужба слова Порошенка, написані в пост на фейсбуці.

Політик наголосив, що необхідно "продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще більше об'єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі".

Порошенко також повідомив, що під командуванням Гуляєва 25 лютого 28-а ОМБр вступила в бій із російськими військами, які намагалися підірвати десант біля Коблєва, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. "Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь - провалилися", - зазначив політик.

Народний депутат "Євросолідарності" Олексій Гончаренко пообіцяв взяти під особистий контроль питання перейменування вулиці на честь командира.

"В Одесі та на Одещині неодмінно мають з'явитися вулиці імені полковника Гуляєва. Візьму це питання на особистий контроль. Тому що справжні герої не вмирають!", - написав Гончаренко у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, на Миколаївщині в суботу загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв.

 

 

 

 

Теги: #порошенко #командир #читання

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