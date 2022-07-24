На Миколаївщині у суботу загинув командир 28-ї ОМБр полковник Віталій Гуляєв

У Миколаївській області у суботу загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв, повідомив депутат Київської міської ради Павло Бойченко (фракція "Європейська солідарність").

Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну, - написав Бойченко у фейсбуці в неділю.

Він зазначив, що під командуванням Гуляєва Одеська 28 бригада зупинила просування російських військ на півдні. "І, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину", - наголосив депутат.

"Мав честь знати відважного, справжнього командира патріота України!", - підсумував Бойченко.