Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує здійснити прощальний візит до України перед тим, як піде у відставку, повідомляє The Telegraph.

"Борис Джонсон планує останню поїздку, щоб побачитися з Володимиром Зеленським в Україні, перш ніж залишити Даунінг-стріт", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що інформація про заплановану поїздку з'явилася після телефонної розмови Джонсона із Зеленським у п'ятницю.

Раніше Джонсон уже двічі відвідував Україну.