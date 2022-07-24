Події

19:22 24.07.2022

Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

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Джонсон планує здійснити ще один візит до України перед відставкою

Прем'єр-міністр Великої  Британії Борис Джонсон планує здійснити прощальний візит до України перед тим, як піде у відставку, повідомляє The Telegraph.

"Борис Джонсон планує останню поїздку, щоб побачитися з Володимиром Зеленським в Україні, перш ніж залишити Даунінг-стріт", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що інформація про заплановану поїздку з'явилася після телефонної розмови Джонсона із Зеленським у п'ятницю.

Раніше Джонсон уже двічі відвідував Україну.

 

 

 

Теги: #візит #джонсон

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