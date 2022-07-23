Заяви Орбана щодо неефективності санкцій проти РФ є класикою російської пропаганди

Заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито неефективність санкцій Європейського союзу проти РФ, зроблені ним після візиту до Москви, не відповідають дійсності, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Санкції не похитнули Росію – класичний приклад російської пропаганди. Санкції ефективні, вони істотно знизили здатність російської воєнної машини вести війну проти України. Надання Україні зброї рятує життя українців. Якби санкції та зброя були неефективними, у Кремлі не задіяли б божевільні ресурси для їхньої дискредитації, не намагалися б їх зупинити", - написав Ніколенко у фейсбуці в суботу.

Він наголосив, що Європа опинилася в економічній кризі не через санкції, а через гібридну війну РФ.

"РФ завдає ударів по Україні крилатими ракетами, а по Європі – захмарними цінами на газ. Це все елементи одного російського плану, мета якого підірвати мир і добробут у європейських країнах. Закриваючи очі на злочини Росії в Україні, мир у Європі не відновити. Путін не зупиниться, доки не зруйнує європейський порядок, заснований на демократичних цінностях", - написав речник українського зовнішньополітичного відомства.

Він також зазначив, що без миру та стабільності в Україні не буде миру та стабільності ні в Угорщині, ні в Європі загалом.

"Стратегія Європи має ґрунтуватися на спільних рішучих діях та єдності, які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. І ми вдячні нашим європейським партнерам за непоступливу позицію. Разом ми обов'язково переможемо Росію, навіть незважаючи на побоювання глави угорського уряду, що російська армія має "асиметричну перевагу", - резюмував Ніколенко.