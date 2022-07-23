Події

20:45 23.07.2022

Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

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Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, Польща все одно продовжуватиме надавати допомогу українцям, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми спілкуємося з іншими президентами та прем'єр-міністрами, щоб надати допомогу у вигляді різного військового обладнання, зокрема артилерійських снарядів, бронежилетів, сучасного озброєння, щоб усі могли побачити, наскільки ми пишаємось мужністю українських солдатів. Навіть якщо росіяни їх перевершують кількістю, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям, це найважливіше наше завдання", - сказав Дуда, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, що проходить у суботу.

Дуда зазначив, що президент України Володимир Зеленський відіграє дуже важливу роль, оскільки залишається на чолі оборони України, не залишив український народ, продовжує залишатися в Україні та підтримувати всіх, хто обороняє країну та опирається агресії.

"Я також роблю все можливе для того, щоб надавати допомогу. Куди б я не поїхав, я завжди підтримую Україну, завжди підтримую кандидатство України в ЄС – це те, що ми нещодавно забезпечили разом. Ми також надаємо Україні підтримку лінією НАТО", – зазначив президент Польщі.

 

 

Теги: #президент #україна #польща #підтримка

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