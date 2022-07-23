Ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО.

"Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що означає вести переговори з терористами... А вранці 23 липня росія вдарила ракетами по Одеському порту саме туди, де зберігалося зерно. Цим ударом росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вибухова хвиля пошкодила вікна у будівлі Одеського художнього музею", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що портова частина, за оновленою версією номінаційного досьє, яке незабаром буде подано Україною до ЮНЕСКО, входитиме до буферної зони об'єкта Світової спадщини, оскільки порт розташований впритул до ключових об'єктів культурної спадщини Одеси.

"Я ще раз закликаю ЮНЕСКО та міжнародну спільноту зробити все, щоб зупинити удари росії по мирних містах України та знищенню культурної та природної спадщини. Росія не має права бути членом ЮНЕСКО, а тим більше головувати у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - наголосив міністр.