Події

20:06 23.07.2022

Ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси

1 хв читати
Ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО історичний центр Одеси

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що ранковим ракетним ударом Росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО.

"Сьогодні Росія вкотре продемонструвала, що означає вести переговори з терористами... А вранці 23 липня росія вдарила ракетами по Одеському порту саме туди, де зберігалося зерно. Цим ударом росія поставила під загрозу історичний центр Одеси, включений до Попереднього списку світової спадщини ЮНЕСКО. Вибухова хвиля пошкодила вікна у будівлі Одеського художнього музею", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що портова частина, за оновленою версією номінаційного досьє, яке незабаром буде подано Україною до ЮНЕСКО, входитиме до буферної зони об'єкта Світової спадщини, оскільки порт розташований впритул до ключових об'єктів культурної спадщини Одеси.

"Я ще раз закликаю ЮНЕСКО та міжнародну спільноту зробити все, щоб зупинити удари росії по мирних містах України та знищенню культурної та природної спадщини. Росія не має права бути членом ЮНЕСКО, а тим більше головувати у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - наголосив міністр.

 

 

 

Теги: #рф #юнеско #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 23.07.2022
У Франції стурбовані ударом в Одеський порт і закликали РФ дотримуватися підписаних угод під егідою ООН

У Франції стурбовані ударом в Одеський порт і закликали РФ дотримуватися підписаних угод під егідою ООН

20:01 23.07.2022
РФ використовує ракети, щоб морити голодом інші народи

РФ використовує ракети, щоб морити голодом інші народи

19:27 23.07.2022
Унаслідок удару по Одеському морпорту є поранені

Унаслідок удару по Одеському морпорту є поранені

16:38 23.07.2022
Влучання в сховище зерна в Одеському морпорту не було, незначну пожежу загашено

Влучання в сховище зерна в Одеському морпорту не було, незначну пожежу загашено

16:11 23.07.2022
Зеленський про обстріл порту Одеси: Хоч би що обіцяла Росія, вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати

Зеленський про обстріл порту Одеси: Хоч би що обіцяла Росія, вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати

15:09 23.07.2022
Удар по порту Одеси вкотре демонструє повне нехтування РФ міжнародним правом та зобов'язаннями - Боррель

Удар по порту Одеси вкотре демонструє повне нехтування РФ міжнародним правом та зобов'язаннями - Боррель

14:30 23.07.2022
Генсек ООН беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі

Генсек ООН беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі

14:11 23.07.2022
Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно – речник сил ППО

Росіяни завдали ракетного удару по порту Одеси саме там, де було зерно – речник сил ППО

13:58 23.07.2022
Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

13:20 23.07.2022
Посол США про ракетні удари по порту Одеси: Кремль продовжує використовувати їжу як зброю

Посол США про ракетні удари по порту Одеси: Кремль продовжує використовувати їжу як зброю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт леді та джентльменів зробить свій внесок у захист держави

Окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами є люди

Унаслідок удару по Одеському морпорту є поранені

Зеленський про обстріл порту Одеси: Хоч би що обіцяла Росія, вона завжди знайде шляхи, як це не виконувати

Мінінфраструктури готується до запуску експорту аграрної продукції з українських портів – Кубраков

ОСТАННЄ

Дуда: Навіть якщо росіяни перевершують кількістю українських солдатів, ми все одно продовжуватимемо надавати допомогу українцям

У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейську присутність

Саміт леді та джентльменів зробить свій внесок у захист держави

Окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами є люди

У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

Уранці ЗС РФ обстріляли Харків з гармати Гіацинт-Б, вже встановлено місце, звідки було завдано удару

Демократичний світ захоплюється силою українців, яку вони демонструють у ці складні часи – перша леді Латвії

Кількість постраждалих від ракетних ударів поблизу Кропивницького зросла до 19

Після кожного обстрілу РФ українських міст Велика Британія надаватиме Україні більше допомоги – Трасс

Унаслідок обстрілу на Сумщині загинув місцевий фермер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА