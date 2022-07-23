Події

20:01 23.07.2022

РФ використовує ракети, щоб морити голодом інші народи

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РФ використовує ракети, щоб морити голодом інші народи

Обстріл російськими окупантами інфраструктури Одеського морського порту свідчить про їхні наміри влаштувати голод у різних країнах світу, переконаний міністр оборони України Олексій Резніков.

"Лише вчора було досягнуто домовленості про розблокування наших портів для експорту українського зерна. І сьогодні російські військові злочинці напали на Одеський порт. 90 років тому Росія влаштувала рукотворний голодомор із застосуванням зброї. Тепер вони використовують ракети, щоб морити голодом інші народи", - написав Резніков у твіттері в суботу.

Як повідомлялося, вранці російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом у порт Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі.

 

 

 

Теги: #одеса #міноборони #обстріл

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