Події

12:45 23.07.2022

Вибухи в Шостці вранці не пов'язані з воєнними діями, травмовані працівники одного з підприємств – Сумська ОВА

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Вибухи в Шостці вранці не пов'язані з воєнними діями, травмовані працівники одного з підприємств – Сумська ОВА

Ранкові вибухи в Шостці, де є травмовані серед працівників одного з підприємств, не пов'язані з воєнними діями, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств, ситуація під контролем. У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС. Знищення боєприпасів", - написав він у фейсбуці в суботу.

Теги: #вибухи #сумська_область

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