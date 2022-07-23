Вибухи в Шостці вранці не пов'язані з воєнними діями, травмовані працівники одного з підприємств – Сумська ОВА

Ранкові вибухи в Шостці, де є травмовані серед працівників одного з підприємств, не пов'язані з воєнними діями, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ранковий вибух у Шостці не пов'язаний з воєнними діями. Є травмовані люди, співробітники одного з підприємств, ситуація під контролем. У Сумській громаді протягом години буде чутно вибухи, працюватимуть вибухотехніки ДСНС. Знищення боєприпасів", - написав він у фейсбуці в суботу.