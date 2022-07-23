Події

11:10 23.07.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ сягнули понад 39240 осіб особового складу, 1708 танків, 3929 бойових броньованих машин та 864 артилерійські системи, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 23.07 орієнтовно сягнули - особового складу близько 39240 (+240) осіб ліквідовано, танків - 1708 (+4) од., бойових броньованих машин - 3929 (+9) од., артилерійських систем - 864 (+1) од., РСЗВ - 253 (+2) од., засобів ППО - 113 (+0) од., літаків - 221 (+0) од., гелікоптерів – 188 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1), крилатих ракет – 167 (+0), кораблів/катерів – 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2820 (+17) од., спеціальної техніки – 72 (+0) од.", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Найбільших втрат противник зазнав на краматорському, криворізькому та бахмутському напрямках.

Теги: #рф #війна #втрати

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