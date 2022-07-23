ЗС України відбили два штурми окупантів з боку Лисичанська

Українські військові відбили два штурми російських окупантів з боку Лисичанська, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вчора штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські захисники успішно відбили. Ворогом було застосовано авіацію, здійснено дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілу мінометами", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Гайдай наголосив, що ЗСУ знищили черговий склад боєприпасів окупантів у Слов'яносербському районі.

За його словами, у нещодавно окупованих населених пунктах залишилося близько 10-15% населення. "Переважно літні люди і так звані "ждуны". Але й серед них окупанти вбачають ворогів. В Сєвєродонецьку відкрито пункт видачі перепусток для пересування по окупованій території, що обмежує свободу пересування регіоном. Лише коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити в лікарню сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", – додав глава ОВА.