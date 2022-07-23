Події

08:07 23.07.2022

У результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини пошкоджено електромережі та газовід у двох громадах

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У результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини пошкоджено електромережі та газовід у двох громадах

У результаті нічного обстрілу пошкоджено електромережі та газовід у Широківській та Зеленодольській громадах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випущено до 20 снарядів. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали. У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

 

 

 

Теги: #зведення #дніпропетровська_область

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