У результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини пошкоджено електромережі та газовід у двох громадах

У результаті нічного обстрілу пошкоджено електромережі та газовід у Широківській та Зеленодольській громадах Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випущено до 20 снарядів. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань. У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали. У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.