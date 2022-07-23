Події

07:20 23.07.2022

За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

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За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

Українські військові за п'ятницю, 22 липня, знищили 93 російських окупантів та 12 одиниць військової техніки у зоні відповідальності ОК "Південь".

За інформацією українських військових, удень парою ворожих ударних вертольотів Ка-52 атаковано околиці Андріївки. Без наших втрат. Надвечір 60 реактивними снарядами РСЗВ "Град" обстріляно село Канівське на Запоріжжі. Влучення по відкритій прибережній місцевості та островам у Дніпрі. Втрат і руйнувань немає.

Українською штурмовою авіацією та гелікоптерами завдано 4 удари по 2 ворожих опорних пунктах на Херсонщині та скупченню ворожої сили та техніки на Миколаївщині.

Зафіксовано втрати ворога у кількості 93 рашистів, реактивної системи залпового вогню "Град", 3 БТР-82, 2 самохідні потужні гармати "Піон", 6 одиниць автотехніки та склада з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

В ОК зазначили, що у Херсоні окупаційна влада, не маючи підтримки населення, шукає "фахівців", які могли б працювати на захоплених підприємствах. Для цього окупанти навіть "відновили роботу" у захопленому ними Центрі зайнятості. А серед молоді намагаються насаджувати проросійський світогляд через так зване "військово-патріотичне виховання".

Одночасно, побоюючись висадки десанту, окупаційні війська мінують узбережжя.

В ОК "Південь" також акцентували, що у штормовому Чорному морі продовжують підстерігати два ракетоносці із 16 "Калібрами", кількість ВДК збільшилася до двох.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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