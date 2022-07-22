Вантажні перевезення в Чорному морі відновляться найближчим часом, заявляє Ердоган

Вантажні перевезення зерна в Чорному морі відновляться найближчим часом, повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомляє агентство "Анадолу" в п'ятницю, відповідну заяву турецький лідер зробив після укладання стамбульської угоди про експорт зерна з українських портів.

"Ердоган повідомив, що найближчими днями в Чорному морі відновляться морські вантажоперевезення, що позитивно вплине на продовольчу безпеку багатьох країн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Україна, Туреччина та Росія за підтримки Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша домовилися про сприяння безпечному судноплавству для експорту зерна, супутніх продуктів харчування та добрив (зокрема, аміаку) з морських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" протягом 120 днів із можливістю продовження цього терміну.