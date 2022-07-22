Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

Роботи з відновлення інфраструктурних об'єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій, тривають у звільнених від російської окупації населених пунктах України, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, на Київщині після часткового руйнування захисної дамби, значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі залишаються підтопленими, проте відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка: ним уже можна користуватися з огляду на вантажні обмеження.

У Чернігівській області триває розмінування с. Ягідного Іванівської територіальної громади та ремонт приміщень Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні у с. Халявин.

У Чернігові триває ремонт Чернігівського обласного центру крові, Чернігівської обласної дитячої лікарні, Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зазначив Тимошенко.

За його словами, служби Чернігова здійснили заміну вікон та дверей у садках №57, 64 та 77, полагодили покрівлю та опалення. Крім того, дорожні служби міста працюють над відновленням покриття автошляхів. Відновили понад 350 км дорожнього покриття, з них доріг державного значення – 249 км, місцевого – 101 км.

У Житомирській області триває розмінування території села Наталівка та Новоград-Волинського, а у школах Бердичівського, Коростенського та Овруцького районів встановили нові вікна та покрівлі, додав заступник глави ОП.

Він також повідомив, що Овруцький центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) перебуває на етапі завершення ремонтних робіт, а в Коростені відремонтовано приміщення представництва Червоного Хреста в Україні.

У Сумській області фахівці продовжують ліквідувати наслідки ракетних обстрілів та бомбардувань, зазначив Тимошенко. Зокрема завершено розмінування територій населених пунктів Братське, Люджа, Семереньки Охтирської територіальної громади та селища Дептівка Конотопського району області.

Дорожні служби Сумської області продовжують відновлення дорожнього полотна Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів.