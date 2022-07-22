Події

17:02 22.07.2022

Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

2 хв читати
Триває відновлення інфраструктури у звільнених від окупантів регіонах України – заступник глави ОП

Роботи з відновлення інфраструктурних об'єктів, пошкоджених унаслідок бойових дій, тривають у звільнених від російської окупації населених пунктах України, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, на Київщині після часткового руйнування захисної дамби, значні площі громад сіл Мощун, Горенка, Демидів, Козаровичі залишаються підтопленими, проте відновлено мостовий перехід між селами Лютіж та Демидів, куди нещодавно влучила блискавка: ним уже можна користуватися з огляду на вантажні обмеження.

У Чернігівській області триває розмінування с. Ягідного Іванівської територіальної громади та ремонт приміщень Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні у с. Халявин.

У Чернігові триває ремонт Чернігівського обласного центру крові, Чернігівської обласної дитячої лікарні, Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зазначив Тимошенко.

За його словами, служби Чернігова здійснили заміну вікон та дверей у садках №57, 64 та 77, полагодили покрівлю та опалення. Крім того, дорожні служби міста працюють над відновленням покриття автошляхів. Відновили понад 350 км дорожнього покриття, з них доріг державного значення – 249 км, місцевого – 101 км.

У Житомирській області триває розмінування території села Наталівка та Новоград-Волинського, а у школах Бердичівського, Коростенського та Овруцького районів встановили нові вікна та покрівлі, додав заступник глави ОП.

Він також повідомив, що Овруцький центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) перебуває на етапі завершення ремонтних робіт, а в Коростені відремонтовано приміщення представництва Червоного Хреста в Україні.

У Сумській області фахівці продовжують ліквідувати наслідки ракетних обстрілів та бомбардувань, зазначив Тимошенко. Зокрема завершено розмінування територій населених пунктів Братське, Люджа, Семереньки Охтирської територіальної громади та селища Дептівка Конотопського району області.

Дорожні служби Сумської області продовжують відновлення дорожнього полотна Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів.

Теги: #інфраструктура #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 21.07.2022
Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

Байден оголосив про виділення $2,3 млрд для протистояння природним катастрофам

07:03 21.07.2022
Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

Заступник голови Офісу президента Тимошенко та посол Туреччини в Україні обговорили план відновлення Харківщини

17:00 20.07.2022
Rolls-Royce за півроку відбудує зруйновану амбулаторію у с. Хухра Сумської області - голова обладміністрації

Rolls-Royce за півроку відбудує зруйновану амбулаторію у с. Хухра Сумської області - голова обладміністрації

20:17 19.07.2022
Автомобільне сполучення відновлено більш ніж у 700 населених пунктах, мобільний зв'язок поновили у 800, - Тимошенко

Автомобільне сполучення відновлено більш ніж у 700 населених пунктах, мобільний зв'язок поновили у 800, - Тимошенко

17:28 19.07.2022
Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

Збитки інфраструктурі Бучі від війни оцінюють у $191 млн – KSE

18:17 18.07.2022
Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

Вінницю відвідала делегація послів країн ЄС та Ізраїлю, голова ОВА просить допомогти з відновленням Будинку офіцерів

07:16 17.07.2022
За добу відновлено електропостачання понад 17,3 тис. споживачів

За добу відновлено електропостачання понад 17,3 тис. споживачів

07:44 16.07.2022
Україна потребує $9 млрд упродовж трьох місяців на відновлення інфраструктури після ворожих руйнувань РФ, заявив Устенко

Україна потребує $9 млрд упродовж трьох місяців на відновлення інфраструктури після ворожих руйнувань РФ, заявив Устенко

21:50 14.07.2022
План відновлення України презентували на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади

План відновлення України презентували на засіданні президії Конгресу місцевої та регіональної влади

11:38 14.07.2022
Шмигаль закликав корейський бізнес, що залишив російський ринок, переносити виробництва в Україну

Шмигаль закликав корейський бізнес, що залишив російський ринок, переносити виробництва в Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН - Подоляк

ОСТАННЄ

Корбан підтвердив, що його не пускають в Україну, вилучили паспорт

Договір України з Туреччиною та ООН про вивезення зерна буде підписано у п'ятницю о 17:00-17:30 – нардеп

Мінкультури задокументувало 434 епізоди воєнних злочинів РФ проти культурної спадщини України

Окупанти закривають Маріуполь на в'їзд і виїзд із п'ятниці до ранку понеділка – радник мера

Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства – джерела

Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

Майже 70 тис. тонн зерна нового врожаю вивезли російські окупанти з Луганської області – голова ОВА

Колишньому командиру корвета "Тернопіль", який перейшов на бік ворога, повідомлено про підозру в держзраді

Керівник відділу безпеки банківської філії у тимчасово окупованому Ізюмі добровільно передав загарбникам зброю і транспорт

Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН - Подоляк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА