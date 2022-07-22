Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН - Подоляк

Україна не підпише договір про вивезення зерна з Росією, документ буде підписаний із Туреччиною та ООН, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо стамбульського договору про вивезення зерна. Попередньо. Україна не підписує жодних документів із РФ. Ми підписуємо договір із Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов'язання перед ними. РФ підписує дзеркальний договір із Туреччиною та ООН", - написав він у твіттері.

За його словами, "жодного супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників у наших портах. У разі провокацій - негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у турецьких водах у разі виникнення такої потреби".